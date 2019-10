Actualidade

Investigadores portugueses e galegos descobriram 25 novos sítios no Norte de Portugal e na Galiza que "comprovam arqueologicamente" a presença militar romana nos dois territórios, correspondendo a maioria dos locais a "acampamentos militares", revelou hoje o responsável.

Em declarações à agência Lusa, João Fonte, investigador do grupo científico Romanarmy.eu, explicou que o estudo, publicado na revista científica "Mediterranean Archaeology and Archaeometry", permitiu, pela "primeira vez", recolher evidência arqueológica sobre a passagem do exército romano no Norte de Portugal e na Galiza.

"Até à data simplesmente só tínhamos informação sobre a presença dos militares romanos nestes territórios pelas fontes escritas", afirmou, adiantando que a descoberta destes 25 novos locais só foi possível através de tecnologias de informação geográfica, como fotografias aéreas, imagens de satélite e sistemas de localização.