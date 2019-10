Governo

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), Pedro Cegonho, considerou hoje positiva a escolha de Jorge Botelho para a secretaria de Estado da Descentralização e da Administração Local, destacando a sua experiência como autarca.

Jorge Botelho, presidente da Câmara Municipal de Tavira e da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), será o secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, sob a tutela do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, liderado por Alexandra Leitão.

"Sendo um colega autarca, com vasta experiência, não pode deixar de nos merecer um voto de confiança e uma alta expectativa relativamente à compreensão daquilo que é a realidade dos municípios e das freguesias", sublinhou Pedro Cegonho.