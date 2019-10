Actualidade

Os Artistas Unidos (AU) iniciam, no próximo dia 31, em Vila Real, uma digressão da peça "Vidas Íntimas", de Noël Coward, que levarão a 11 distritos portugueses antes da estreia marcada para março de 2020, em Lisboa.

Com encenação de Jorge Silva Melo, a peça do dramaturgo, ator e compositor britânico (1899-1973) é uma coprodução com o Teatro Nacional S. João (Porto), onde será representada de 14 de novembro a 01 de dezembro deste ano, e tem estreia em Lisboa marcada para 04 de março de 2020, no Centro Cultural de Belém, onde permanecerá em cartaz até 09 de março.

Com ação passada em França, por volta de 1930, "Vidas Íntimas" gira em torno do recém-divorciado casal Amanda e Elyot.