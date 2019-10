Actualidade

O município da Povoação, nos Açores, aprovou hoje em reunião de câmara, a aplicação de uma taxa turística de dois euros por noite, até ao máximo de três noites, para os alojamentos no concelho, anunciou a autarquia.

Segundo uma nota de imprensa, o executivo, liderado pelo socialista Pedro Melo, explicou que ficou definido que serão cobrados dois euros por noite até um máximo de três noites para os diferentes tipos de alojamento e um euro por noite, também até um máximo de três noites, para os parques de campismo.

Esta solução permite que, mesmo que o turista pernoite uma semana, pague apenas as primeiras três noites, sendo que a aplicação da taxa turística, à semelhança de várias cidades do país, prende-se com a "necessidade da autarquia fazer face ao aumento das despesas refletidas pelo crescimento do turismo no município".