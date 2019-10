PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, manifestou hoje a intenção de liderar a bancada parlamentar do partido até à realização do próximo Congresso Nacional em fevereiro.

Numa sala cheia de militantes, no Porto, o líder do maior partido da oposição explicou que, no seu entendimento, a liderança do novo Grupo Parlamentar do PSD deve estar "em consonância com o presidente do partido entretanto eleito", afirmando que nunca fará aos outros o que lhe fizeram.

"Por isso, assumirei eu próprio a liderança da bancada, de molde a que o novo líder parlamentar seja apenas escolhido em definitivo após a realização do próximo Congresso Nacional", revelou.