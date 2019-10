Brexit

O Parlamento Europeu não votará o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia enquanto a Câmara dos Comuns não tomar uma decisão final sobre o 'Brexit', confirmou hoje Pedro Silva Pereira, excluindo uma ratificação europeia esta semana.

"O Parlamento Europeu (PE) não vai votar o acordo de saída do Reino Unido enquanto a Câmara dos Comuns não tomar uma decisão final. Isso significa que não vamos ter certamente uma aprovação do acordo de saída por parte do PE esta semana", esclareceu o vice-presidente da assembleia europeia e membro do grupo diretor daquela instituição para o 'Brexit'.

Em declarações aos jornalistas portugueses em Estrasburgo (França), após a reunião da Conferência de Presidentes do PE, na qual participou na qualidade de vice-presidente com o dossiê da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), o eurodeputado socialista justificou a opção com a necessidade de preservar "a dignidade" da assembleia neste processo.