Cerca de um milhão de eleitores são chamados a votar nas eleições gerais do Botsuana, marcadas para esta quarta-feira, dia 23, naquela que é considerada uma das democracias mais estáveis do continente africano.

O sufrágio universal servirá para as eleições locais e para os lugares da Assembleia Nacional do Botsuana, mas os olhos estão postos na presidência, dependente dos resultados obtidos na corrida aos assentos do parlamento do país.

Para assegurar a presidência, um partido tem de obter uma maioria nunca inferior a 29 dos 57 lugares da Assembleia Nacional do Botsuana escolhidos em eleições, um feito conseguido de forma ininterrupta pelo Partido Democrático do Botsuana (BDP, na sigla inglesa) desde a independência do país do Reino Unido, em 1966.