Actualidade

A Juventude Leonina mostrou-se hoje indignada com a rescisão de protocolos por parte da direção do Sporting, que abrange também o outro Grupo Organizado de Adeptos (GOA), Diretivo Ultras XXI, considerando ser "só mais um episódio triste".

Um dia depois do clube lisboeta ter anunciado a rescisão "com efeitos imediatos" dos protocolos que celebrou em 31 de julho com a Associação Juventude Leonina e com o Diretivo Ultras XXI - Associação, devido à "escalada de violência" recente, a claque mais antiga dos 'leões' insurgiu-se nas redes sociais para criticar a medida e tecer duras críticas à administração 'leonina', presidida por Frederico Varandas.

"O comunicado emitido pelo Sporting Clube de Portugal é só mais um episódio triste da Direção deste clube que apoiamos incondicionalmente", pode ler-se na página oficial da Juve Leo no Facebook.