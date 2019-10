Moçambique/Eleições

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, venceu as eleições nas províncias de Manica e Zambézia, onde há cinco anos a oposição tinha conseguido vitórias, no centro de Moçambique, segundo resultados hoje divulgados.

A Frelimo venceu com maiorias absolutas, tal como já tinha sido anunciado nas províncias de Inhambane, Maputo Cidade, Cabo Delgado, Tete, Nampula e Sofala - restando três com resultados por divulgar: Maputo Província, Gaza e Niassa.

Em Manica, o partido no poder obteve entre 73% e 74% dos votos nas eleições presidenciais, legislativas e provinciais, segundo dados da comissão eleitoral provincial divulgados pelos canais de televisão e imprensa local.