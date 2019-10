Actualidade

A Bolívia está a viver uma tensa espera pelos resultados eleitorais definitivos, com uma contagem lenta que, com metade do escrutínio feito, dá uma vantagem mínima ao opositor Carlos Mesa sobre o Presidente Evo Morales.

Mesa, que diz estar certo de ir a uma segunda volta com Morales, apelou aos seus apoiantes para que estejam vigilantes com a contagem oficial, na qual não se fia e que decorre desde a noite eleitoral de domingo.

Com afirmações de que não quer para a Bolívia uma crise como a que se vive na Venezuela e proclamações favoráveis à democracia, os apoiantes do partido de Mesa, a Aliança Comunidade Cidadã, aguardam frente ao hotel de La Paz onde o órgão eleitoral do país instalou a sua base para a contagem dos votos.