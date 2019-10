Actualidade

Edifícios incendiados, confrontos com a polícia e tumultos estão a marcar a noite de segunda-feira a Bolívia, após a divulgação dos resultados eleitorais provisórios da primeira volta das presidenciais.

Em Sucre, capital constitucional, uma multidão incendiou o tribunal eleitoral local, enquanto confrontos com a polícia ocorriam em La Paz e Potosi, enquanto a sala de campanha do partido no poder foi saqueada em Oruro, relataram os jornais La Razon e Los Tiempos, bem como a agência de notícias France-Presse.

O principal adversário do atual Presidente boliviano, Evo Morales classificou o escrutínio como uma "fraude" e anunciou que não reconhece os últimos resultados provisórios das eleições na Bolívia que dão ao chefe de Estado como vencedor da primeira volta.