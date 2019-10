Actualidade

A Galp prevê investir entre 1,0 e 1,2 mil milhões de euros por ano até 2022, dos quais mais de 40% em projetos de transição energética, onde inclui o aumento do peso do gás natural, anunciou hoje a petrolífera.

Em comunicado à imprensa, no dia de apresentação dos resultados do terceiro trimestre, a Galp apresentou uma atualização da sua estratégia de investimento para os próximos anos, em que reforça "os valores de investimento a aplicar em projetos que promovem a transição para um modelo energético de menor intensidade carbónica".

Estes projetos "incluem o aumento do peso do gás natural no 'mix' de produção, bem como o desenvolvimento de um negócio competitivo de geração de eletricidade, através de fontes renováveis", adianta a petrolífera.