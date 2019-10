Actualidade

O Teatro Maria Matos, em Lisboa, encerrado há mais de um ano e atualmente no meio de um processo judicial, foi inaugurado faz hoje 50 anos, sob direção artística de Igrejas Caeiro, com uma peça de Aquilino Ribeiro.

"Tombo no Inferno" foi a peça escolhida para a noite da inauguração do teatro, no dia 22 de outubro de 1969, uma sala que chegou a funcionar como estúdio de televisão no início dos anos 1970 e por onde passaram várias companhias até 1982, ano em que o espaço foi adquirido pela Câmara Municipal de Lisboa.

Com a compra, o Maria Matos deixou de ter uma companhia residente (pelo espaço passaram, por exemplo, a Companhia de Teatro da RDP e a Repertório - Cooperativa Portuguesa de Teatro), para passar a acolher "projetos independentes e companhias mais pequenas de Teatro, Dança e Música", de acordo com informação disponível no 'site' daquele equipamento cultural.