Actualidade

Os trabalhadores da União das Misericórdias Portuguesas e das Misericórdias entregaram um pré-aviso de greve para a próxima sexta-feira por melhores condições de trabalho e aumentos salariais.

O pré-aviso de greve foi anunciado pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e o protesto tem por objetivo a valorização dos trabalhadores, dignificação profissional e aumento dos salários de 2018 e 2019.

Em comunicado, a Federação adianta que a greve decorre na sexta-feira entre as 00:00 e as 24:00 e no que respeita aos trabalhadores que laboram em regime de turnos, a paralisação tem início desde o início do ciclo (na quinta-feira) prolongando-se até ao fim do ciclo seguinte.