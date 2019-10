Actualidade

O espetáculo "Ibsen House", dirigido pelo australiano Simon Stone, estreia-se em Portugal na sexta-feira, abrindo a temporada de produções internacionais do Teatro Nacional Dona Maria II, que quer "democratizar" o bom trabalho que se faz na Europa.

"O Dona Maria II tem que ser capaz de ser uma casa que torna acessível ao público português aquilo que vamos reconhecendo que é o teatro absolutamente fundamental a descobrir, naquilo que se faz nos vários países europeus", disse à Lusa o diretor artístico do teatro, Tiago Rodrigues, justificando assim a aposta em grandes produções internacionais, a primeira das quais com estreia no dia 25, e estendendo-se até dia 27.

Trata-se de "Ibsen House", escrito e dirigido pelo australiano Simon Stone, uma produção do Toneelgroep Amsterdam, que recentemente mudou o nome para Internationaal Theater Amsterdam (ITA), mas que é uma das companhias históricas europeias, dirigida pelo holandês Ivo van Hove, e que tem a tradição de convidar artistas não só europeus mas de outras zonas do mundo a escrever e dirigir a companhia.