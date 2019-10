Actualidade

O coordenador nacional do Madem-G15, Braima Camará, condenou hoje qualquer tentativa de sublevação do Estado de Direito na Guiné-Bissau e considerou "falsas" as acusações que envolvem Umaro Sissoco Embaló numa alegada tentativa de golpe de Estado.

Umaro Sissoco Embaló, antigo primeiro-ministro guineense e dirigente do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), é candidato às eleições presidenciais, marcadas para 24 de novembro.

"Se existe essa acusação, é falsa e infundada", disse Braima Camará, que se encontra no estrangeiro, contactado pela Lusa por telefone.