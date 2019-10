Actualidade

O bastonário da Ordem dos Médicos vai reunir-se hoje com os presidentes dos colégios de obstetrícia e de radiologia para analisar o tema das ecografias feitas na gravidez, na sequência do caso do bebé de Setúbal.

A informação foi confirmada à agência Lusa pelo próprio bastonário, Miguel Guimarães.

A reunião, que decorre pelas 13:00 na sede da Ordem, em Lisboa, serve para analisar as questões relacionadas com a realização de ecografias obstétricas, um tema que foi suscitado na sequência da notícia do bebé que nasceu este mês em Setúbal sem olhos, nariz e parte do crânio, sem que o médico o tivesse sinalizado nas ecografias de acompanhamento da gravidez.