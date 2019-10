Actualidade

O banco central de Angola deixou de impor o limite de uma variação máxima de 2% nos leilões de divisas que realiza diariamente, permitindo assim que a moeda nacional oscilasse livremente, segundo o regulador financeiro.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, a regra que limita a variação no valor do kwanza a 2% foi introduzida em 2018, e desde setembro que essa limitação foi levantada, o que, na prática, permitiu que a moeda nacional oscilasse mais livremente nos leilões de divisas a que os bancos concorrem.

"A informação é correta", respondeu o porta-voz do banco, quando questionado pela Bloomberg sobre se a limitação foi levantada, o que acelerou a desvalorização da moeda nacional angolana.