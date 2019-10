Eleições

O Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) defendeu hoje a uniformização dos atos eleitorais para as comunidades e a opção de voto presencial, postal e eletrónico (internet) em todas as eleições.

Em comunicado a propósito das eleições legislativas do passado dia 06, o CCP congratulou-se com o facto de a votação nas comunidades ter quintuplicado, "tendo participado mais de 150 mil portuguesas e portugueses para eleger tão somente quatro deputados".

"Trata-se, portanto, de uma vitória da democracia, mesmo com as comunidades sendo historicamente relegadas para segundo plano nos processos cívico-eleitorais", prossegue a nota do Conselho das Comunidades, órgão consultivo do Governo para as questões da diáspora.