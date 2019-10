Actualidade

O primeiro-ministro de Cabo Verde decretou dois dias de luto nacional, a partir de hoje, em memória do ministro-adjunto, Júlio Herbert, encontrado morto no seu gabinete, na cidade da Praia, na segunda-feira.

"Considerando o percurso do Júlio Herbert e os esforços consentidos no processo de afirmação política, económica, social e cultural de Cabo Verde, principalmente no nosso continente, entendemos, em expressão de justa homenagem, declarar esses dois dias de luto oficial", lê-se na mensagem do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, divulgada ao final da manhã.

"Governo decreta dois dias de luto nacional, 22 e 23 de outubro", refere a mensagem, sublinhando tratar-se de um "momento de luto e de tristeza".