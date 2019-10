Actualidade

O empresário congolês Sindika Dokolo alertou que os "desejos de mudança" na República Democrática do Congo (RDCongo) estão a ser ameaçados pelo braço de ferro entre os apoiantes do "omnipresente" ex-Presidente Kabila e o novo chefe de Estado, Félix Tshisekedi.

Casado com a empresária angolana Isabel dos Santos, Sindika Dokolo, de 47 anos, é um dos maiores colecionadores de arte do continente africano e foi dos principais opositores ao regime de quase de duas décadas do anterior Presidente da RDCongo, Joseph Kabila.

Atualmente, praticamente dez meses após as eleições gerais de 2018, que levaram Félix Tshisekedi à Presidência da RDCongo, Sindika Dokolo afirma que o poder que direta e indiretamente Kabila ainda detém é relevante.