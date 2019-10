Brexit

O Parlamento Europeu aprovou hoje propostas legislativas que visam atenuar os efeitos de um 'Brexit' desordenado, garantindo que os britânicos continuam a ser elegíveis para programas de financiamento desde que Londres contribua para o orçamento de 2020.

As medidas hoje aprovadas pelos eurodeputados em Estrasburgo - que não serão aplicáveis caso seja aprovado o Acordo de Saída até 31 de outubro - destinam-se a assegurar, por exemplo, que os beneficiários britânicos, como investigadores, agricultores e estudantes Erasmus, continuem a ser elegíveis para participar em programas no âmbito do orçamento da UE até ao final do atual quadro financeiro (2014-2020), desde que o país assuma o compromisso de contribuir para o orçamento comunitário do próximo ano.

Outras medidas visam garantir a conectividade do transporte de mercadorias e de passageiros e a conectividade aérea, e estabelecer um quadro para que os pescadores da UE e do Reino Unido mantenham o acesso às águas da outra parte em 2020.