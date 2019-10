Actualidade

A Ordem dos Médicos decidiu criar uma competência específica na área da ecografia de acompanhamento da gravidez, apesar de considerar que as normas existentes em Portugal "asseguram a qualidade" desses atos médicos.

O bastonário Miguel Guimarães esteve hoje reunido em Lisboa com os colégios de especialidade de obstetrícia e de radiologia para analisar o tema das ecografias obstétricas, na sequência do caso do bebé de Setúbal que nasceu com várias malformações.

Em comunicado no final da reunião, a Ordem anunciou que decidiu "agregar a documentação" que existe sobre o tema das ecografias de acompanhamento da gravidez para "criar uma competência específica" nessa área.