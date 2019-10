Actualidade

O novo dono do grupo de medicina dentária Malo Clinic, o fundo Atena, anunciou hoje disponibilidade para investir até 15 milhões de euros, dos quais quatro milhões em curso, e ao nível internacional apostar no turismo de saúde.

Em julho passado foi iniciado um Processo Especial de Revitalização (PER) da empresa, com o apoio do maior credor das dívidas do grupo, o Novo Banco, permitindo a entrada da Atena Equity Partens, que ficou assim com as ações do antigo dono, e fundador da empresa, Paulo Maló.

No final deste mês, Paulo Maló abandona as funções que desempenha no grupo.