Actualidade

A Metro do Porto revelou hoje que espera "antecipar a contratação e entrega" de 18 novas composições até ao fim de 2021 e assim responder ao aumento de seis milhões de passageiros registados este ano.

"Temos a decorrer um concurso para a aquisição de 18 novas composições, principalmente destinadas a servirem as novas linhas que vão estar concluídas em 2022/23. O nosso objetivo passa por antecipar a contratação e a entrega desses novos veículos, de modo a que, até ao final de 2021, eles possam estar a circular na rede do Metro, aumentando assim a oferta", adiantou o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, numa resposta escrita enviada à Lusa.

O responsável destacou ainda que, "para responder ao aumento da procura" naquele meio de transporte, verificada desde o início do ano, a empresa está, "desde setembro, a operar com a máxima oferta disponível", ou seja, "praticamente todos os veículos operacionais estão em circulação nos dias úteis".