O processo aberto pelo Ministério Público ao professor que alegadamente agrediu, na segunda-feira, um aluno na Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em Lisboa, "baixou a inquérito", disse hoje à agência Lusa fonte da PSP.

Segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, o professor foi notificado para comparecer hoje no Campus de Justiça, mas acabou "por não comparecer por ordem do DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal)".

De acordo com a fonte, o homem foi detido pela PSP, tendo sido notificado para comparecer hoje perante um juiz de instrução criminal, pelo que "não permaneceu na esquadra uma vez que a moldura penal dos crimes não o exigia, baixando agora a inquérito".