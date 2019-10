Actualidade

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, assegurou hoje que as forças de defesa e segurança vão garantir a estabilidade no país e disse que qualquer perturbação da "ordem vigente" é da responsabilidade do Governo.

"Num momento em que alguns personagens da cena política parecem ter perdido a força da razão e das ideias e se preparam para agir de forma menos democrática, o chefe de Estado assegura aos guineenses que as Forças Armadas e de Segurança saberão estar à altura da situação e assegurarão a estabilidade, a paz e a tranquilidade dos guineenses que conquistámos nos últimos cinco anos", refere José Mário Vaz, num comunicado hoje divulgado à imprensa.

Na nota, o chefe de Estado reitera o seu compromisso em "defender a Constituição e as leis, a independência e a unidade nacionais, cumprindo com total fidelidade os deveres" da função para que foi eleito.