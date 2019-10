Actualidade

Os municípios consideram que está na hora de "ultrapassar o tabu da regionalização" e vão empenhar-se para a concretização das regiões administrativas, afirmou hoje o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado.

O Conselho Diretivo da Associação Nacional dos Municípios Portugueses reuniu-se hoje em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, num encontro descentralizado que teve como foco a preparação do XXIV Congresso da organização, que se realiza em 29 e 30 de novembro em Vila Real, em Trás-os-Montes.

No final do encontro, Manuel Machado salientou que o próximo congresso "propicia a discussão política de temas que são muito importantes" para o poder local, como "consolidar a descentralização, afinar os detalhes que ainda é preciso afinar, porque há aperfeiçoamentos muito importantes a introduzir em determinadas componentes setoriais onde as coisas têm de ter um impulso mais forte", nomeadamente nas áreas da educação e da saúde.