Actualidade

O dia em Bissau, capital da Guiné-Bissau, decorreu com toda a normalidade, apesar da denúncia feita pelo primeiro-ministro guineense de uma tentativa de golpe de Estado e do reforço da segurança na capital do país.

Durante a manhã, um grupo de jovens tentou incendiar pneus na Chapa, no mercado do Bandim, zona de maior movimento da cidade, para impedir a circulação de pessoas e viaturas, mas a atuação da Polícia de Ordem Pública impediu o protesto.

Segundo fontes contactadas pela Lusa, o local seria o ponto de partida para uma alegada manifestação de elementos e simpatizantes de partidos e candidatos que contestam a forma como o Governo está a preparar as eleições presidenciais.