O antigo presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, considerou hoje que as "elites portugueses não têm estado à altura da capacidade notável de resiliência que o povo português tem demonstrado" e que o futuro de Portugal se joga na Europa.

Durão Barroso falava aos participantes no congresso anual da Confederação Empresarial de Portugal, no Centro de Congressos do Estoril, numa intervenção subordinada ao tema "Reinventar a Globalização".

"Portugal tem uma grande capacidade de se adaptar, de se reinventar", defendeu o também antigo primeiro-ministro, apontando uma crítica às elites, que considerou não estarem "à altura da capacidade notável de resiliência que o povo português tem demonstrado".