Actualidade

O tempo médio de espera para aprovação do pedido de reforma na CGA é de cerca de 300 dias para as pensões unificadas e de 100 dias para as não unificadas, existindo perto de oito mil requerimentos pendentes.

A informação foi transmitida esta tarde por responsáveis da Caixa Geral de Aposentações (CGA) durante uma cerimónia de apresentação sobre a nova funcionalidade do sistema de pensões da função pública que permite aos beneficiários acompanharem a evolução do seu pedido de aposentação.

Os tempos médios de espera entre o pedido da pensão por velhice e a sua aprovação são ainda "muito elevados", admitiu o diretor da CGA, Vasco Costa, sublinhando que o objetivo é reduzir os atuais prazos ainda durante este ano através da estratégia de digitalização que está em curso no organismo público.