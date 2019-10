Actualidade

O PS indicou o deputado municipal socialista José Leitão para substituir Helena Roseta na presidência da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), disse hoje à Lusa fonte da autarquia.

Helena Roseta anunciou na quinta-feira, num jantar marcado com os Cidadãos Por Lisboa, que fundou em 2007, que vai renunciar aos cargos de deputada municipal e de presidente da AML no final deste mês.

"O deputado municipal do PS, José Leitão, atual líder do grupo municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Lisboa é o nome indicado pelo partido para preencher o lugar deixado vago com a saída de Helena Roseta da presidência daquele órgão autárquico", avançou fonte oficial da autarquia da capital, numa nota enviada à agência Lusa.