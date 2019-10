LC

O defesa internacional português Rúben Dias disse hoje que o Benfica vai procurar regressar às vitórias na Liga dos Campeões de futebol, no desafio da terceira jornada do grupo G, diante do Lyon.

"Nunca avaliamos a nossa equipa de forma individual, avaliamo-la como um todo. Os resultados [na Liga dos Campeões] não têm sido os melhores, mas a nossa ambição passa por querermos ser melhores, querer vencer e corresponder", afirmou o central, na conferência de imprensa de antevisão à partida de quarta-feira.

Rúben Dias reconheceu o valor do adversário, que lidera a 'poule', com quatro pontos, em igualdade pontual com o Zenit, mas frisou que os 'encarnados', em último sem qualquer ponto, têm de pensar primeiro naquilo que vão fazer em campo.