Venezuela

A Assembleia Constituinte da Venezuela (AC, composta unicamente por simpatizantes do regime), aprovou terça-feira o levantamento da imunidade do deputado da oposição Juan Pablo Guanipa, que acusa de de crimes como traição à pátria e conspiração.

Guanipa é o 19.º deputado da oposição cuja imunidade parlamentar foi levantada por alegadamente estar envolvido com um grupo de militares que a 30 de abril se concentraram em Altamira (leste de Caracas) e apelaram ao não reconhecimento do Governo do Presidente Nicolás Maduro.

O parlamentar é ainda acusado dos delitos de instigar à insurreição, rebelião civil, associação para cometer delito, usurpação de funções, instigação pública ao ódio e de desobedecer as leis.