Portugal Fashion

O 45.º Portugal Fashion regressa hoje ao seu quartel general, no edifício da Alfândega do Porto, e arranca com a apresentação de coleções de jovens 'designers' portugueses e italianos, para a próxima primavera/verão 2020.

"A nossa estratégia de internacionalização passa também por trazer o mundo até nós, nomeadamente convidando 'designers' internacionais que possam promover no exterior a nossa 'fashion week' e a fileira da moda portuguesa", adiantou à Lusa Mónica Neto, a 'project leader' do Portugal Fahion.

No 'line up' (programação) do Portugal Fashion que a organização antecipou à agência Lusa, o destaque de hoje foca-se na aparição em palco das coleções dos quatro novos talentos da moda em Itália, que venceram o Milano Moda Graduate 2019, um projeto da Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI).