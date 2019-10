Actualidade

O secretário de Telecomunicações brasileiro, Vitor Elisio Menezes, disse à Lusa que o alívio de regulações e a redução de impostos nas áreas relacionadas com a Internet das Coisas (IoT) "vai incentivar empresas estrangeiras" a investirem no Brasil.

O responsável da secretaria inserida no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) do Governo brasileiro falava à margem do Mobile World Congress Los Angeles (MWC LA), onde participou como orador numa parte do evento dedicada à América Latina.

"Uma empresa portuguesa vai sentir-se mais atraída pelo mercado brasileiro porque o peso regulatório é menor", afirmou o governante, defendendo que as medidas que estão a ser planeadas no âmbito do processo de transformação digital do Brasil "criam um ambiente de desenvolvimento da IoT" (interconexão digital de objetos quotidianos com a internet).