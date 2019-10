Actualidade

O saxofonista português Ricardo Toscano inicia na quinta-feira uma série de quatro concertos, noutras tantas cidades portuguesas, nos quais estreia um novo trio, com o contrabaixista francês Géraud Portal e o baterista norte-americano Ali Jackson.

A nova formação de Ricardo Toscano estreia-se ao vivo em Viseu, na quinta-feira, no Carmo 81, passando depois pelo Seixal, na sexta-feira, no festival Seixal Jazz, por Castelo Branco, no sábado, no Centro de Cultura Contemporânea, e pelo Porto, no domingo, na Casa da Música.

Géraud Portal e Ali Jackson são, nas palavras de Ricardo Toscano, em declarações à Lusa, "uns grandes craques", dois músicos que o saxofonista admira "muito".