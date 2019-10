Actualidade

O Governo cabo-verdiano prevê encaixar 4.632 milhões de escudos (41,8 milhões de euros) com o programa de privatizações no próximo ano, o equivalente a 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Os dados constam da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020, aprovado em Conselho de Ministros e já entregue pelo Governo na Assembleia Nacional, que vai discutir o documento até dezembro.

De acordo com o documento, esta verba - que se refere aos "rendimentos de propriedade" - insere-se no item "outras receitas" planeadas para 2020, que totalizam, na proposta do Governo, 14.301 milhões de escudos (129,2 milhões de euros), um aumento de 2,3% face ao ano em curso.