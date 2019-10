Actualidade

A Câmara de Santa Comba Dão quer transformar a Escola Cantina Salazar num "espaço de celebração da democracia", que promova o conhecimento histórico, dando a conhecer, "de forma isenta", uma parte da história do século XX.

Numa nota enviada à agência Lusa, o presidente do município, Leonel Gouveia, reitera que nunca teve intenção de construir um Museu Salazar, mas sim um Centro Interpretativo do Estado Novo (CIEN), no qual não será incluído espólio pessoal do ditador.

"É nosso objetivo que o CIEN seja um equipamento obrigatório para a visita de escolas, que sirva de local de estudo para estudantes universitários, que receba investigadores e historiadores, que seja um espaço de celebração da democracia", frisa.