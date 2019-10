Actualidade

Uma pessoa morreu e quatro estão desaparecidas devido às fortes chuvas que caem na Catalunha nas últimas horas, disse hoje o conselheiro do Interior do governo regional da Catalunha, Miquel Buch.

Em declarações aos meios de comunicação, Buch lamentou a morte de uma pessoa no município de Arenys de Munt, em Barcelona, e declarou que estão em marcha dispositivos de busca para duas pessoas desaparecidas no município de Vilared e outros dois em L'Espluga de Francolí, ambas as localidades na província de Tarragona.

A pessoa morta foi encontrada na praia de Caldes d'Estrac, próximo a Arenys de Mar.