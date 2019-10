Actualidade

O ex-presidente do conselho executivo das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) António Pinto e o ex-administrador financeiro da empresa Hélder Fumo foram detidos na terça-feira por alegado envolvimento num caso de corrupção, segundo o jornal Notícias.

De acordo com a mesma fonte, no âmbito do mesmo processo, foi também detida Mia Temporário, responsável da Executive Moçambique, entidade que gere a revista de bordo da LAM, Índico.

Fonte ligada ao processo confirmou à Lusa a detenção de António Pinto.