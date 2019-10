Actualidade

O PS vai reunir-se em Comissão Nacional, no domingo, a partir das 15:00, no Centro Nacional de Exposições de Santarém (CNEMA), para eleger José Luís Carneiro no cargo de secretário-geral adjunto deste partido, substituindo Ana Catarina Mendes.

Por proposta do líder do PS, António Costa, José Luís Carneiro, secretário de Estado cessante das Comunidades Portuguesas e ex-presidente da Câmara Municipal de Baião ocupa o lugar de "número dois" da direção dos socialistas na sequência da decisão de Ana Catarina Mendes se candidatar à presidência do Grupo Parlamentar do PS, cargo em que, por sua vez, substituirá o presidente do partido, Carlos César.

Além da eleição do secretário-geral adjunto do PS, a reunião de Santarém do órgão máximo dos socialistas entre congressos apresenta também na ordem de trabalhos um ponto dedicado à análise da situação política.