A secretária do Turismo do Governo dos Açores confirmou hoje que a companhia aérea Delta Airlines vai deixar de ligar Nova Iorque a Ponta Delgada, sublinhando que a região "tudo" fez "no sentido de a decisão não ser esta".

"Confirma-se, a Delta deu nota formal ontem [terça-feira] da descontinuação da operação no próximo verão entre Ponta Delgada e Nova Iorque, numa operação de maio a setembro. Apesar de taxas de ocupação acima dos 80%, a Delta alega que a rentabilidade da operação se encontra abaixo" do esperado, "não colocando de parte" uma eventual reanálise no futuro, disse Marta Guerreiro, em declarações aos jornalistas na Praia da Vitória, na ilha Terceira, à margem de uma visita de trabalho do executivo açoriano.