Actualidade

Dezenas de milhares de resíduos de plástico que poluem o planeta são gerados por multinacionais, incluindo a Coca-Cola, a Nestlé e a PepsiCo, revela um relatório hoje divulgado por uma coligação de organizações ecologistas.

O relatório, divulgado nas Filipinas pela Break Free from Plastics (Livre de Plásticos), que agrega 1.475 organizações ecologistas, incluindo a Greenpeace, resulta de uma atividade realizada há um mês por voluntários da coligação internacional, que recolheram cerca de meio milhão de detritos de plástico durante a "Jornada mundial de limpeza do planeta", promovida por 51 países.

No documento, a Break Free from Plastics acusa as multinacionais de se desresponsabilizarem da remoção do lixo causado pela sua atividade.