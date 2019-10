Actualidade

Um homem de 60 anos foi hoje condenado pelo Tribunal de Coimbra a uma sentença de 17 anos e meio de prisão por matar o irmão, a tiro e pontapés, em outubro de 2018, por causa de um diferendo sobre um barracão agrícola.

O arguido, que estava preso preventivamente, foi hoje condenado por homicídio qualificado do irmão e de posse de arma proibida, tendo sido absolvido do crime de ameaça, de que estava também acusado, de acordo com a sentença a que a agência Lusa teve acesso.

Além da pena de prisão, o arguido foi ainda condenado ao pagamento de mais de 250 mil euros em indemnizações, a favor de familiares da vítima.