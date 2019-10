Actualidade

O filme de animação português "Purpleboy", do realizador Alexandre Siqueira, venceu o prémio de melhor curta-metragem do Festival Internacional de Animação de Pernambuco, que distinguiu também Regina Pessoa, como melhor realizadora, pelo filme "Tio Tomás".

A informação foi partilhada na página de Facebook do Animage - Festival Internacional de Animação de Pernambuco, cuja 10.ª edição encerrou no domingo.

De acordo com os resultados, o vencedor do Grande Prémio Animage para Melhor Curta-metragem foi o filme "Purpleboy", de Alexandre Siqueira, que aborda a questão da identidade de género e gira em torno de uma criança que cresce no jardim dos pais, com o corpo a desenvolver-se no subsolo, sem que ninguém conheça o seu sexo biológico, nem o próprio, apesar de ele saber perfeitamente aquilo que quer ser.