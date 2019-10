LE

O treinador adjunto Emanuel Ferro disse hoje que o Sporting não pode subestimar o Rosenborg, adversário na terceira jornada da Liga Europa de futebol, e recordou que os noruegueses têm um "grande historial nas competições europeias".

Depois do 'desastre' de quinta-feira e consequente eliminação da Taça de Portugal, no reduto do 'terciário' Alverca (2-0), o Sporting enfrenta o último classificado do grupo D, ainda sem pontuar, mas que tem argumentos para fazer mais nesta competição, segundo o adjunto de Silas, treinador principal dos 'leões'.

"É uma equipa que não teve bons resultados [nesta competição] e vai querer dar reposta. Fisicamente, é forte, com boa capacidade, lutadora e que conhecemos bem. Também sabemos as fraquezas que queremos explorar, é uma equipa com um historial grande nas competições europeias e as duas derrotas podem ser enganadoras. Nunca podemos subestimar o adversário", referiu Emanuel Ferro, em conferência de imprensa de antevisão ao desafio de quinta-feira.