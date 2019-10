Actualidade

A empresa francesa de metalomecânica Metalome vai iniciar a produção em Chaves a 11 de novembro e tem como objetivo criar até 140 postos de trabalho num investimento de 7,5 milhões de euros, disse hoje a responsável.

À margem do roteiro promovido hoje pela Câmara de Chaves, no distrito de Vila Real, a assinalar os dois anos de mandato do atual executivo camarário, Sara Boaventura, daquela empresa com investidores franceses, explicou que numa primeira fase estarão a trabalhar 25 pessoas, mas com perspetivas de crescimento.

"Neste momento vamos arrancar com instalações provisórias, mas o objetivo é mudar para um espaço com 50 mil metros quadrados, com uma implantação física de 10 mil metros quadrados", contou a responsável da empresa em Portugal.