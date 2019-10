LE

O treinador Ricardo Sá Pinto disse hoje que o Sporting de Braga vai tentar "tirar partido" da "instabilidade" do Besiktas, que defronta na quinta-feira, na terceira jornada da Liga Europa de futebol.

As duas equipas vão encontrar-se em Istambul, na Turquia, em jogo do grupo K da segunda prova continental, que os minhotos lideram, com quatro pontos, os mesmos que o Slovan Bratislava, enquanto o Besiktas é quarto e último, ainda em 'branco'.

O treinador dos minhotos considerou "natural" que a equipa turca "esteja pressionada pelos resultados" e admitiu "tirar partido disso".