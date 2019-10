LE

O treinador Sérgio Conceição considerou hoje que o FC Porto tem de "ser mais equipa" do que foi na última jornada da Liga Europa de futebol, para vencer quinta-feira os escoceses do Rangers, na terceira jornada do Grupo G.

O técnico dos dragões garantiu que os jogadores perceberam o que não fez bem na ronda anterior da prova, na qual perdeu por 2-1 com os holandeses do Feyenoord.

"Nem tudo foi mau nesse jogo, mas muitas coisas foram. Temos de ter uma mentalidade ganhadora, mas também qualidade individual. Com o Feyenoord tivemos momentos interessantes, mas as equipas não vivem só dos momentos em que têm bola. Temos de ser mais equipa do que fomos na Holanda", disse o treinador do FC Porto.